Non fare mai questi errori quando carichi il cellulare | è rischioso

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mettere lo smartphone in carica è un’operazione che facciamo ormai d’abitudine: ma occhio all’errore, può costarti molto caro! Ormai la stragrande maggioranza delle persone possiede uno smartphone e gran parte di esse lo ricarica almeno una, ma spesso anche due o tre volte al giorno. Rispetto ai telefonini di un ventennio fa infatti, oggi lo smartphone è molto più simile ad un computer portatile che ad un dispositivo per effettuare chiamate ed inviare messaggi; è pertanto dotato di un vero e proprio sistema operativo, di una memoria Ram, di un hard disk interno e di una molteplicità di funzioni che consumano la batteria riducendone l’autonomia. Come ricaricare correttamente il telefonino?e consigli -(Grantennistoscana.it)Certo, le batterie sono state potenziate nel corso degli anni ma ciò non toglie che attivando bluetooth, gps, navigando sui social e guardando ...