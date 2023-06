“Non c’è posto per te” Terremoto a UeD | il protagonista a un passo dall’addio definitivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Uomini e Donne, arriva una notizia che non farà piacere ai fan: uno degli amati protagonisti del programma potrebbe essere ad un. La notizia arriva nelle ore in cui Carola Viola ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare il motivo dell’addio a Federico Nicotera. Un addio che ha fatto parecchio discutere per il modo in cui è arrivato e, soprattutto, perché ben prima della fine della relazione i fan del programma avevano sollevato fortissimi dubbi su di loro. >“È vero, sto con lui”. Monica Bellucci vuota il sacco, lei e il super vip sono una coppia: chi è il fortunato Spiega Carola come: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapere. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono ...