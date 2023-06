Non c' è pace per il murale di Berlusconi a Milano | l' ultimo sfregio

(Di giovedì 29 giugno 2023) È stato rimosso ils ‘Silvio, self-made man', realizzato appena due giorni fa dallo street artist aleXandro Palombo in via Volturno a, davanti al civico 34, lo stabile dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto insieme alla madre Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. A comunicarlo in una nota è lo stesso artista. L'opera ritraeva il Cavaliere a figura intera, con abito blu, in una mano un secchiello con della colla e la scritta ‘self-made man', nell'altra un pennello intriso di colla usata per affiggere una targa toponomastica con la nuova indicazione del luogo ‘Via Silvio1936-2023'. «Ieri mattina - ricorda Palombo, l'artita - ilera stato vandalizzato da ignoti con scritte offensive e ingiuriose, ma è stato ...

Articoli più letti Come funziona It - alert, il nuovo sistema nazionale di allerta di Kevin Carboni Netflixsi dàcon gli abbonamenti di Alessandro Patella Perché il nuovo programma di ...... prendessero sul serio questo 'come', allora sì che si respirerebbe tanta gioia e tanta, e si metterebbero da parte risentimenti e frustrazioni. Senza amore vicendevole,saremo mai 'comunità ...La missione Prosegue dunque la missione didi due giorni del cardinale Zuppi, incaricato dal Ponteficedi tentare una vera e propria mediazione, ma di 'incoraggiare gesti di umanità, che ...

Non c'è pace per la centrale di Zaporizhzhia Affarinternazionali

L'inviato del Papa è a Mosca per la seconda parte della missione dopo la visita in Ucraina del 5 e 6 giugno scorsi Il consigliere politico del Cremlino, Yury Ushakov, vedrà oggi a Mosca… Leggi ...I due giorni che sconvolsero la Russia e la comunità internazionale. L’Unità ne discute con Dario Fabbri, direttore di Domino, tra i più autorevoli analisti italiani di politica estera. In molti in qu ...