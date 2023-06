Noah Schnapp ha festeggiato il suo primo Pride

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'attore, sei mesi dopo il suo coming out su Instagram, festeggia un altro importante traguardo: il suoa New York, in compagnia dei suoi amici più stretti

Tra gli attori principali ricordiamo Mille Bobby Brown (Undici/Jane Ives), Finn Wolfhard (Mike Wheeler),(Will Byers) e Sadie Sink (Max Mayfield). Tornando alla new entry , invece, non ...Nel cast rivedremo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard,, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery,...... vip che hanno partecipato da Angelina Mango aDal Milano Pride appena conclusosi al LA Pride di Los Angeles fino alla parata di New York, ecco alcune star della musica, del cinema e ...

Noah Schnapp di Stranger Things festeggia il suo primo Pride ... Gay.it

In attesa di vederlo all’opera con l’ultima attesissima stagione di Stranger Things, Noah Schnapp ha partecipato al suo primo storico Pride, a New York, a pochi mesi dal coming out.Una nuova attrice entra a far parte del cast della quinta stagione di Stranger Things, prossimamente su Netflix: è una ex collega di Arnold Schwarzenegger ...