No! L’uomo che ha aggredito una donna e una bambina in Francia non è un rifugiato

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) Circola un video dove un uomo aggredisce unae unadavanti alla porta di quella che sembra essere la loro abitazione. Gli utenti che condividono la scena hanno indicatocome “” o “migrante” a causa del colore della sua pelle, sbagliandosi del tutto. La famiglia delle vittime, attraverso un comunicato, aveva contestato l’uso improprio del video per parlare di immigrazione. Per chi ha frettache aggredisce lae laviene identificato come “migrante” o “” per il colore della sua pelle. L’aggressione è vera ed è stato arrestato, così come è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Le autorità francesi affermano cheè di fatto francese, nato a Bordeaux nel ...