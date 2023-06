No | il presidente della Repubblica Ceca non ha detto che i russi devono essere «rinchiusi in campi concentramento»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il 28 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo del blog Papi & dintorni pubblicato lo stesso giorno e intitolato “Ideona! Chiudiamo iresidenti a Ovest nei Lager!”. Secondo l’articolo, «ilceco, Petr Pavel, in un’intervista afferma che i Paesi occidentali dovrebbero rinchiudere in, come “potenziali nemici”, iche vivono nei loro territori.». A sostegno di questa tesi, è stato condiviso un video pubblicato su YouTube in cui ilceco avrebbe dichiarato l’affermazione oggettonostra analisi. La presunta notizia circola anche su TikTok. Si tratta di una notizia falsa. L’intervista in questione, durata circa 30 minuti, è ...