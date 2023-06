Nikita Pelizon | Matteo Diamante si sfoga | «Rapporto speciale | ma ho bisogno dell' esclusività»

Trae Matteo Diamante si sono separati definitivamente. Al Grande Fratello Vip 7 i due ex fidanzati si sono ritrovati dopo tanto tempo e fuori dalla Casa di Cinecittà sono spesso apparsi ...... come spesso accade nei reality, la vittoria finale se l'è aggiudicata la più calma, ed adesso archiviata l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia per Antonella Fiordelisi le porte ...Grande Fratello, Annalisa Chirico primo concorrente Il Grande Fratello è pronto a ripartire in autunno dopo la vittoria dinella scorsa stagione. La produzione del reality show di Canale 5 è a caccia dei nuovi concorrenti per l'ottava edizione, che sarà una via di mezzo tra la versione Vip e Nip (enteranno ...

Gf Vip 7, Matteo Diamante spiazza su Nikita Pelizon: “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi ... Isa e Chia

L'ex naufrago condivide un lungo messaggio, con cui ammette di aver scoperto lati dell'ex gieffina che non gli sono piaciuti ...Matteo Diamante , poche ore fa, ha annunciato di aver riprovato a costruire una relazione con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon , vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip , ...