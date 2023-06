Nikita Pelizon incontrerà i fan per vivere un pomeriggio speciale | l’annuncio e i dettagli

(Di giovedì 29 giugno 2023)annuncia a sorpresa unoincontro con i fan: ecco ie il motivoè pronta ad incontrare i fan per una nuova avventura. L’ex gieffina lo scorso settembre è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale, vincendo la settima edizione. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, l’ex gieffina non si è più fermata realizzando nuovi sogni. Pochi giorni fa infatti ha registrato il suo primo videoclip musicale in vista dell’uscita del suo primo inedito.ha avuto l’occasione di incontrare i suoi fan che hanno preso parte al videoclip che uscirà nelle prossime settimane. Leggi anche –> Maria De Filippi, truffa a nome della conduttrice: interviene Raffella Mennoia...

Matteo Diamante e l'annuncio che i Makita non volevano: lui enon si vedono più. Tutti i motivi in un lungo sfogo ...Matteo Diamante esono stati fidanzati per diverso tempo, all'incirca sette anni tra alti e bassi, momenti sereni e altri molto critici, riprese e rotture. Un rapporto, insomma, tutto tranne che ...Sono passate ormai diverse settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 7 che ha visto trionfare. Una volta uscita dalla spiatissima Casa, la giovane si era avvicinata al suo ex Matteo Diamante . Una relazione ripresa alla luce del sole ma con grande riservatezza, che evidenziava ...

Nikita Pelizon, Matteo Diamante si sfoga: «Rapporto speciale, ma ho bisogno dell'esclusività» leggo.it

Nikita Pelizon ama dipingere. Da sempre. Ora lo fa in casa. A Milano. Dipinge quella energia che lei ha dentro. Ed è tanta. Tanta come tanti sono i quadri creati e messi in mostra alla Fabbrica delle ...Matteo Diamante e l'annuncio che i Makita non volevano: lui e Nikita Pelizon non si vedono più. Tutti i motivi in un lungo sfogo social ...