Neymar | un tifoso choc | «Lascio tutta la mia eredità a lui»

(Di giovedì 29 giugno 2023), undell’attaccante brasiliano ha deciso di lasciargli tutto in. La notiziadal Sud America Follie dal Brasile dove un ragazzo, malato terminale, ha deciso di lasciarela suaal suo più grande idolo:. A spiegare i motivi è stato lo stesso ragazzo ai media brasiliani. LE PAROLE – «Non godo di ottima salute e ho visto che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d’accordo se le prendessero».

Un uomo brasiliano, infatti, ha fatto testamento e ha indicatocome beneficiario del suo lascito post mortem....caso lui c'entra poco o comunque non direttamente Unbrasiliano , che stravede per l'attaccante verdeoro, ha preso una decisione assurda: lasciare tutto il suo patrimonio proprio a, ...Ma tutto è crollato con. Le regole di mercato si sono sconvolte. I problemi non sono le ... Per ilsapere di perdere un giocatore forte come Tonali può rappresentare debolezza, ma lo si fa ...

L’incredibile testamento di un tifoso: “Lascio tutto a Neymar” Alfredo Pedullà

Follia in Brasile. Spesso si farebbero davvero delle pazzie per i propri idoli, soprattutto in termini economici. La decisione assurda arriva da un tifoso brasiliano, che...CLICCA TRA LE FRECCE ...Diletta Leotta, la conduttrice Dazn rilascia un intervista e rivela un aneddoto shock avvenuto quando andava a scuola Ai microfoni di Grazia, ha parlato Diletta Leotta la quale rivela un aneddoto shoc ...