Neymar di nuovo nei guai Celeste mostra i suoi messaggi hot | 'Non è l'unico Ci meritiamo di meglio' FOTO

dinei guai . È un periodo complicato per l'attaccante del Psg , da settimane al centro dell'attenzione per le sue bravate, tra cui una multa per "infrazioni ambientali" e i numerosi ...D'altro canto, anche il Psg avrebbe fatto dietrofront e dichiaratosi pronto ad accettareper ilprogetto. I parigini non hanno mai apprezzato la debolezza fisica del brasiliano, spesso ...Tra gli appassionati ci sonoe Ronaldinho, che ne è un testimonial. Ma anche agli allenatori non sono sfuggiti i benefici di questo sport che viene spesso utilizzato come supplemento all'...

Neymar ci ricasca: ora è nei guai per colpa di una bellissima modella Corriere dello Sport

Walter Casagrande non le manda di certo a dire. L'ex giocatore dedl Torino è intervenuto ai microfoni di UOL Esporte dove ha attaccato ...Le violazioni contestate per reati ambientali hanno riportato sotto i riflettori il campione brasiliano. All’interno della sua residenza ha tutti i comfort che può desiderare, alcuni di questi lo ...