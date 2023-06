Nesci Fdi – Ecr incalza il Presidente dell’eurogruppo Donohoe | “Bce e UE non sottovalutino quadro economico fragile ”

Occorre un margine di manovra - conclude- verso la direzione di una flessibilità che possa dare respiro ai sistemi economici degli Stati membri, anche attraverso una 'golden rule' sugli ...'L'invito alla prudenza non è stato preso in minima considerazione da Christine Lagarde, presidente della Bce' lo dichiara l'Eurodeputato- Ecr Denis. 'La strada dei rialzi dei tassi di interesse, quasi ad oltranza, penalizza la crescita, e non può essere intrapresa come argine alla spinta inflazionistica' - Ribadisce l'...... e cresce grazie ad una proposta chiara di Europa che non ha un approccio ideologico ma tende ad affrontare le questioni che riguardano il suo futuro con concretezza e risolutezza" - conclude. ...

Ascolta l'articolo “Bce e Ue non sottovalutino quadro economico fragile, in quanto in un quadro economico fragile ci saremmo aspettati cautela da parte della Bce, anche perché il rischio recessione ch ...L'inflazione è ancora alta e la Banca centrale europea non ha intenzione di rinunciare all'arma tradizionale della politica monetaria, l'aumento dei tassi di interesse. Anzi, la presidente della Bce,.