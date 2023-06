Nel rugby l’Italia Under 20 compie l’impresa battendo il Sudafrica in trasferta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Se l’21 del calcio torna a casa mestamente e fallisce l’appuntamento olimpico per la quarta edizione consecutiva, quella delfirma una prestigiosa vittoria, la prima della sua storia contro ile lo fa a casa deini nella seconda giornata del WorldChampionship20. Ecco cosa scrive on.it: Voglia riscatto, cuore e grinta. E poi le lacrime di gioia. C’è tutto in questa splendida vittoria del, che espugna il pantano del Paarl Gymnasium e batte i padroni di casa delper 34-26 nella seconda giornata del WorldChampionship20. La squadra di Brunello riscatta l’opaca prova contro l’Argentina e porta a casa 5 punti fondamentali, dopo ...

Una battaglia nel fango che i sudafricani prediligono e che invece ha visto dominare gli avanti ... Il tabellino Cape Town, Paarl Gymnasium WorldU20 Championship SUDAFRICA U20 v ITALIA U20 26 - 34

Scrivevamo giusto qualche ora fa di come questa sfida contro il Sud Africa potesse essere per l'Italia Rugby U20 un vero e proprio riscatto ...Impresa della Nazionale under 20 dell'Italia che ai mondiali di rugby in Sudafrica ha sconfitto i padroni di casa per 34-26. Una vera e propria battaglia giocata sul fango di Paarl che ha visto il dom ...