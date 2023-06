Ne sono rimasti pochi | Fedez fulmina Luis Sal | che cartello mostra in tv | Guarda

(Di giovedì 29 giugno 2023) La querelle traSal non è ancora terminata. Non a caso il rapper, dal palco di LoveMi - il concerto evento in diretta da Piazza Duomo a Milano - ha lanciato una chiara frecciatina all'ex amico. Proprio mentre introduceva "La dolce vita", la hit della scorsa estate con Tananai e Mara Sattei, il marito di Chiara Ferragni ha pronunciato una frase non passata inosservata. "Una serie di amici che salgono sul palco - ha detto il cantante presentando i colleghi -, non tanti perché non me nemolti". E il riferimento sembrava proprio aSal, ex collega nel podcast Muschio Selvaggio. A rincarare la dose, unto dal pubblico con la frase - ormai diventata un tormentone - usata daSal nel video in cui dava ...

state domate le fiamme che sisviluppate intorno alle 16:50 negli ultimi 2 piani di un palazzo alla periferia di Milano , in via Gallarate 1. I pompieri,sul posto con 5 mezzi, stanno raffreddando e smassando i resti ...Entrambi i motociclistiferiti, uno dapprima ricoverato in codice rosso è morto dopo poco all'ospedale di Gravedona, si tratta di un 35enne. L'altro motociclista è stato portato all'...Le guardie mediche arrivano in soccorso dei medici di famiglia. Se i medici di basesempre meno, tantii pazienti che neprivi. Con un emendamento al Dl Inps approvato in via definitiva oggi in Senato, ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a mille assistiti. "650 quelli che potevano ...

Io mammata e te: a favore del mercatino alla Passeggiata sono ... Umbria 7

Incidenti si sono registrati in molte città della Francia per l'uccisione di Nahel, un diciassettenne, due giorni fa a Nanterre, da parte di un poliziotto a un posto di blocco. (ANSA) ...Sono state domate le fiamme che si sono sviluppate intorno alle 16:50 negli ultimi 2 piani di un palazzo alla periferia di Milano, in via Gallarate 1. I pompieri, rimasti sul posto con 5 ...