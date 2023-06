' Ndrangheta | mega operazione in corso in Germania contro il traffico di droga Perquisizioni a Duisburg ed Hoxter

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unala 'è inincona Hoexter e a, in Nord Reno Westfalia . Lo riporta la stampa tedesca facendo riferimento a un comunicato congiunto della procura di Paderborn e della questura di Bielefeld. Agenti di polizia hanno fatto un’irruzione in una pizzeria di, sospettata di essere coinvolta in undi. Altre...

... quelli di Bing Le Donatella si fanno fotografare insieme con Nicole davanti alla suatorta: ... attualmente rinchiuso in carcere (nell'ambito di un'inchiesta sulla ', il Tribunale ha ...Ad Albisolarissa sul Lungomare con due persone accompagnate al San Paolo di Savona in codice ...Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Macroarea Liguria - Piemonte per l'...... quelli di Bing Le Donatella si fanno fotografare insieme con Nicole davanti alla suatorta: ... attualmente rinchiuso in carcere (nell'ambito di un'inchiesta sulla ', il Tribunale ha ...

'Ndrangheta, mega operazione in corso in Germania contro il traffico di droga. Perquisizioni a Duisburg ed Ho Gazzetta del Sud

Una mega operazione contro la 'ndrangheta è in corso in Germania con perquisizioni a Hoexter e a Duisburg, in Nord Reno Westfalia . Lo riporta la stampa ...