‘Ndrangheta | maxi operazione contro il traffico di droga in Germania | perquisiti alcuni ristoranti italiani

Si sta svolgendo in queste ore unaoperazione di polizia contro la 'in Germania con perquisizioni a Hoexter e Duisburg, in Nordreno - Vestfalia, oltre a Kassel in Assia. Le forze dell'ordine sono intervenute nel quadro ...Nell'ambito della stessa operazione, martedì scorso è stato arrestato, a Munster, un uomo 62enne sospettato di essere parte della '. Poche ore dopo, a Stoccarda, anche il fratello si è ...A quasi vent'anni dai primi fatti contestati, a otto dalla- operazione Aemilia e a sette dallo scioglimento per mafia del comune di Brescello - primo ...in tutti i processi per 'nel ...

Blu notte - Così Umberto Bellocco gestiva il clan dal carcere. Ed era ammirato: «Questa è ‘ndrangheta seria» LaC news24