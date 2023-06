Nappi | “Sanità allo sbando | Regione fallisce su tetti di spesa”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È ormai evidente il fallimento dellaanche sul versante deidimensili attribuiti alle strutture sanitarie private. Con una modalità di calcolo del budget – censurata anche dal Tar – che si effettua senza tenere nel minimo conto il fabbisogno della popolazione campana. Il risultato di questa condotta è drammatico e ha come effetto immediato l’esaurimento della disponibilità delle strutture convenzionate entro i primi 10 giorni del mese, con la conseguenza che i cittadini che si rivolgono a centri privati nei restanti 20 giorni, devono farlo pagando a proprie spese l’intero importo della prestazione. Una situazione vergognosa che non risparmia pazienti oncologici e pazienti con disabilità, specie minori, che devono obbligatoriamente sottoporsi a lunghi e continuativi cicli di assistenza; ...

... non è da escludere che, alla lunga, il popolo acconsenta ad un'ulteriore invasione della, ... Persino Valentina, tra un film porno e l'altro, si produce in teorie distopico - progressiste ...Luigi(capo del dipartimento donne e bambini dell'Ospedale di Foggia). Per la parte offesa lo ... Lapugliese, in riferimento a questa situazione specifica di Tricase, risulta essere senza ...... Riconquistare l'Italia di Stefano D'Andrea, Italia Unita di Francesco, Patria Socialista di ... il primo in quota PD e il secondo con Articolo 1 , il partito dell'attuale ministro della...