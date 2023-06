(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilè campione d’Italia, Luciano Spalletti ha lasciatoe al suo posto è arrivato Rudi Garcia, quasi a. In casaè tempo di concentrarsi sul futuro, su quello che sarà la prossima stagione. Kim sembra ormai vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco. I bavaresi sono intenzionati a pagare la clausola da 15 milioni che protegge il coreano dal 1 al 15 luglio, e il centrale, dopo la leva obbligatoria in patria, partirà per la Germania. Il club partenopeo vuole cercare di aprire un ciclo, cercando di rafforzare e di regalare a Rudi Garcia le pedine più adeguate al suo tipo di calcio. Anche Osimhen è finito nel mirino di diversi club europei, dopo la straordinaria stagione giocata. Il Manchester United, il Chelsea, il PSG, il Liverpool, tutti club interessati al bomber nigeriano. Le punte in ...

...abbiamo siglato è estremamente importante per la nostra comunità " ha dichiarato Vincenzo, ... Il servizioda Edison Next includerà, inoltre, la fornitura di energia 100% green, la ...2023 - 06 - 27 16:05:44, offerta per Beto Beto è l'obiettivo per l'attacco del. In ... I bavaresi hanno70 milioni al Tottenham, che però ne chiede 100. Il contratto dell'...Tousart verso il, si apre la pista. Ma la parola più importante in questo momento spetta a Demme, poi sarà dialogo- Herta per trovare l'accordo.

Napoli, offerto a sorpresa un titolare alla Juventus! Spazio Napoli

Luciano Spalletti e (con ogni probabilità) Cristiano Giuntoli lasceranno il Napoli. Ne ha parlato il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi.Chiunque ti intercetta, chiarisce che il corridoio dell’archeologia non è ancora pronto e sarà aperto fra molti mesi, così pensi di andare ad attraversare un banale ...