Napoli-Juve Primavera | la FIGC multa il club di De Laurentiis per la presenza di Moggi

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 giugno 2023)di 2500 euro per ladell’ex dg bianconero Lucianoa una partita della. La Federazione Italiana Giuoco Calcio () ha inflitto unaalper ladi Lucianoa Cercola durante la partitantus. La decisione è stata presa in seguito alla comunicazione della Procura Federale riguardante le indagini sul caso. La SSCè stata ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver permesso e non aver impedito l’accesso indebito di, persona radiata dall’ordinamento federale, nel recinto di gioco prima ...