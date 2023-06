Napoli | Itakura e Koch i primi nomi per il post Kim Di Marzio

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilsta per salutare definitivamente Kim Min-Jae, in partenza per il Bayern Monaco, che a partire dal primo luglio potrà esercitare la clausola di 50 milioni di euro inserita nel contratto che lega il difensore coreano al club di De Laurentiis. Il difensore coreano ha trovato l’accordo con il club tedesco: non ci sono dubbi che la sua destinazione sarà la Germania. Ildi De Laurentiis, dunque, lavora per la ricerca di un centrale che possa sostituire il coreano. Secondo quanto scrive Gianluca Di, iindividuati sono due:del Borussia M’gladbach e Robindel Leeds. Discrive: “Ilsi prepara a dire addio dopo una sola stagione a Kim Min-Jae. A partire dal primo luglio, infatti, il Bayern Monaco potrà ...

Dopodiché i 'famosi' giapponesi in Bundesliga, perché De Laurentiis ha esternato la necessità di acquistare un calciatore giapponese per espandere il brand. Su tutti c'è Ko, classe '96 ...Sicuramente se attenzionato agli addetti ai lavori e ai giornalisti,sarà un ottimo profilo.è una piazza particolare, bisogna prendere un profilo internazionale. Antonio Raimondo Io ...Lo slovacco Hancko (Feyenoord), il giapponese(Borussia Monchengladbach), Schuurs (Torino) e Scalvini (Atalanta) i principali candidati per la sua sostituzione.

In casa Napoli è appena iniziato il casting per il dopo-Kim: il centrale coreano ha accettato la corte del Bayern Monaco che ha deciso quindi di pagare la clausola per aggiudicarsi le prestazioni del ...