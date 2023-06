Napoli | in giro con un cacciavite | denunciato

(Di giovedì 29 giugno 2023) Andava incon unun 33enne di Casalnuovo. Aveva a suo carico un divieto di ritorno nel capoluogo fino al 2024 Andava incon un. La sera del 27 giugno gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio. Hanno controllato in via Nazario Sauro una persona, trovandola in possesso di uncon punta a taglio della lunghezza di circa 10 centimetri. Hanno accertato che l’uomo era sottoposto al divieto di ritorno nel Comune difino al 2024.così un 33enne di Casalnuovo con precedenti di polizia. Risponderà di porto di armi od oggetti atti ad offendere.infine ...

Neldi una settimana non ce l'hanno fatta l'uomo e la donna che si trovavano a bordo dell'auto ibrida sperimentale esplosa in tangenziale alo scorso 23 giugno . Fulvio Filace , ...Ildi affari del cyber crime ha superato quello del narcotraffico. Bisogna riconsiderare - ha ... da Gabriele Fasano , Vice Presidente Unione Industrialiche ha sottolineato l'impegno dell'......sociale e culturale che la Nazionale del Regno delle due Sicilie ha la missione di portare in... A vestire la fascia di capitano ci sarà Nicola Mora , che nel Calcioha giocato per tre ...

Napoli, Lisa Cairns: la turista inglese scomparsa da 48 ore. I familiari: «Ha bisogno urgente delle medicine» Corriere della Sera

Si gira in via Caracciolo il 4 luglio dalle 8 alle 21. Sospesa la pista ciclabile tra viale Dohrn e piazza della Repubblica ...Vendeva online, tramite un noto canale social, capi d'abbigliamento, calzature e accessori di moda con loghi di importanti brand internazionali contraffatti. I finanzieri della ...