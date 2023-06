Napoli | il baby talento in prestito in Serie B | accordo raggiunto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilsi muove sul mercato e inizia a muoversi qualcosa anche nel settore giovanile: l’obiettivo è rafforzare il vivaio. Antonio Vergara, prodotto della Primavera del, appare sempre più in crescita. Il classe 2003 si è reso protagonista di un’ottima stagione inC con la Pro Vercelli. Vergara inalla Reggiana Vergara inalla Reggiana (ANSA)L’attaccante di proprietà delsembra ormai pronto al salto di categoria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giovane azzurro è ormai vicinissimo a passare inalla Reggiana. L’è stato, manca ormai solamente la firma. Un ottimo modo per farsi le ossa inB e diventare un risorsa in futuro.