Napoli | fatta per Kim al Bayern Monaco | tutte le cifre

(Di giovedì 29 giugno 2023) I dettagli sul trasferimento di Kim Min-jae, difensore della nazionale coreana, dalalSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai tutto fatto per il passaggio di Kim Min-jae dalal. Il club bavarese pagherà infatti la clausola da 58 milioni di euro agli azzurri. Il giocatore, classe ’96, firmerà un contratto di 5 anni acon un ingaggio triplicato, da oltre 7 milioni di euro l’anno. Kim lascia quindi la Serie A dopo solo un anno.

Luciano Spalletti è riuscito nell’impresa titanica di riportare dopo 33 anni lo Scudetto a Napoli, un titolo fondamentale da aggiungere alla bacheca di qualsiasi allenatore italiano. Dopo aver raggiun ...Ciro Caruso, talent scout ed ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato del calvario vissuto da calciatore: “Ho avuto dieci operazioni alle ginocchia dall’età di 17 anni e mezzo.