Napoli | auto esplosa in Tangenziale | morto anche il tirocinante

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non ce l'ha fatta Fulvio Filace, 25enne studente dell'Università Federico II Non ce l’ha fatta Fulvio Filace, 25enne studente dell’Università Federico II dial Cnr, rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un’avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulladi. Filace è deceduto nella notte nell’ospedale Cardarelli, dove era ricoverato nel Centro Grandi ustionati. E’ la seconda vittima dell’esplosione dell’, realizzata nell’ambito di un progetto sperimentale per la conversione delleconvenzionali in veicoli ibridi-solari. Lunedì 26 giugno, sempre al Cardarelli, è morta Maria Vittoria Prati, 66enne prima ricercatrice del Cnr, che era alla guida dell’. Ancora da chiarire le cause dell’esplosione che ...