Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni | la dolce foto dei suoi due figli

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 giugno 2023)è diventata nuovamente madre, a 53, e non potrebbe essere più felice. Una gioia immensa traspare dalle sue parole, poche ma sentite, pubblicate in un post su Instagram. Ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne nel mondo che desiderano ardentemente diventare madri, incontrando ostacoli: “Non è mai troppo tardi”.svela il secondoo Per quanto si tratti di un personaggio pubblico, a dir poco, seguita in tutto il mondo da decenni,tenta di tutelare la propria vita privata. Anche l’annuncio del suo secondoo, un maschietto, non offre un vero e proprio sguardo sulla sua famiglia, bensì sul suo stato d’animo. Una gioia immensa la pervade, è evidente, ed ecco quelle che sono ...