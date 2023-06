Nanterre | rivolta durante marcia per il 17enne ucciso dalla polizia | scontri e auto in fiamme Bus e tram fermi dalle 21 per l’ordine pubblico

(Di giovedì 29 giugno 2023) Decine diin, pesanti, lacrimogeni e molti feriti. Èla “bianca” guidatamadre di Nahel M., ilda un poliziotto due giorni fa nella città francese. Diversi poliziotti sono stati feriti, molte vetture sono state date allele violenze esplose all’arrivo del corteo davanti al tribunale. In strada sono scese circa 6mila persone, partite dal quartiere Pablo Picasso, guidatemadre del giovane. Il corteo – nel quale erano presenti diversi cartelli come “lauccide” – è stato tranquillo fino a poco dopo le 16, quando sono iniziati gli...

Non si placa la violenta protesta, a Parigi, dopo la morte di Nahel, il 17enne ucciso ain strada dalla polizia. Di fronte alla rivolta nelle banlieue dopo l'uccisione di un minorenne da parte di un poliziotto a Nanterre, il governo ha deciso di 'rinviare tutti i movimento non essenziali dei ministri'. Via al corteo a Nanterre, oltre 40mila agenti mobilitati.

Per limitare i rischi dovuti alle proteste, sono stati “rinviati tutti i movimenti non essenziali dei ministri previsti” per giovedì. In serata infatti è attesa la terza ondata di proteste. Nella ...Il poliziotto che ha aperto il fuoco contro Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso martedì a Nanterre, alle porte di Parigi, è stato indagato per "omicidio volontario" e messo in detenzione provvisoria.