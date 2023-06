Nanterre | arrestato il poliziotto che ha sparato a Nahel

E' statoil poliziotto francese che a, nella banlieu di Parigi, ha sparato e ucciso Nahel, un ragazzo di 17 anni che non si era fermato alla richiesta di un controllo. Per lui l'accusa è di ...il poliziotto La Procura che indaga sull'omicidio del 17enne Nahel anon ha ravvisato 'condizioni legali per l'uso dell'arma da fuoco' da parte del poliziotto che ha ucciso Nahel 2 ......polizia francese hadurante la notte almeno 150 persone che hanno partecipato alle violente proteste nel paese, dopo luccisione di un adolescente di 17 anni da parte di un agente a

E' stato arrestato il poliziotto francese che a Nanterre, nella banlieu di Parigi, ha sparato e ucciso Nahel, un ragazzo di 17 anni che non si era fermato alla richiesta di un controllo. Per lui ...Proseguono le violente proteste in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un’unità di crisi interministeriale (Cic) per questa mattina alle 08:00 al ministero del ...