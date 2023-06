... Pjanic e Strootman, poi anche di" e quindi non dovrebbero esserci problemi con la ... In compenso, in questaavventura anche Rudi Garcia mette parecchio in gioco, ha qualcosa da ...... Pjanic, Florenzi e Strootman (poi sarebbe arrivato anche) erano le mezzali, Gervinho ... Ma almeno si è visto qualche esperimento interessante, qualcheintuizione strategica. Per ...comunica di aver tesserato il centrocampista Radjacon un contratto fino al 30 giugno ... 44, che vestirà in questaesperienza. #ForzaSPAL #ALLASPAL pic.twitter.com/UjJszigTao ...

Nainggolan, nuova offerta dal sapore italiano... | Mercato ... Calciomercato.com

Si tratta del La Fiorita, che si appresta a giocare i preliminari di Conference League Nuova avventura in vista per Radja Nainggolan Secondo quanto riportato da San Marino RTV, l’ex giocatore del Cag ...Il centrocampista belga ha ricevuto la proposta e deve dare una risposta: può raggiungere Denis alla corte dell'ex Atalanta Manfredini.