Nahel ucciso da un agente | esplode la rabbia a Parigi | Tolosa e Lille

(Di giovedì 29 giugno 2023) È trascorsa una seconda notte di incidenti in varie città della Francia dopo l’uccisione di un ragazzo di 17 anni,, due giorni fa a Nanterre, periferia ovest di. Un poliziotto a un posto di blocco ha sparato mirando sull’adolescente e lo ha. A giudicare da un raggelante video circolato in rete è stata quasi un’esecuzione. Nelle banlieue della capitale la situazione sta andando fuori controllo. La madre diha indetto una marche blanche, un marcia di ricordo e di protesta, per la giornata di giovedì 29 luglio alle 14, davanti alla prefettura di Hauts-de-Seine. Ossia in un luogo molto vicino a dove si trovava il posto di blocco dei due poliziotti che martedì 27 giugno hanno fermato il ragazzo alla guida di un’auto. Dopo non aver ottemperato, a quanto sembra, alle richieste degli agenti, il ...

La Procura che indaga sull'omicidio del diciassettenne a Nanterre non ha ravvisato "condizioni legali per l'uso dell'arma da fuoco" da parte del poliziotto che ha 2 giorni fa a Nanterre ed ha chiesto l'arresto dell'agente, tuttora in stato di fermo. E' salito intanto ad almeno 150 il bilancio delle persone arrestate in Francia nelle ultime ore ...

La Procura chiede l'arresto dell'agente che ha ucciso il 17enne Nahel a un posto di blocco a Nanterre all'indomani della seconda notte di disordini e incidenti in molte città della Francia. Durante gl ...“Dopo questo dramma ieri sera ci sono stati atti di violenza urbana che condanno Le proteste dopo che un fattorino è stato ucciso da un poliziotto nel sobborgo di… Leggi ...