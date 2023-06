Obiettivo raggiunto e non solo, perchè in terra tedescasi è spinto fino ai quarti di finale ripetendosi poi al Queen's prima di arrendersi ad Holger Rune. Anche nel match (non ufficiale) al ...L'entry list del torneo Atp 500 di Amburgo 2023 . Si gioca dal 24 al 30 luglio sui campi in terra rossa della città tedesca. Lorenzoa difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ai danni di Carlos Alcaraz in finale. La prima testa di serie sarà però il finalista di Parigi, il norvegese Casper Ruud. Presente ...... e dopo aver consultato il mio medico, sono felice di comunicarvi che sonoper giocare a ... Intervista a Mosè Navarra: 'Sinner -, Wimbledon da big' (Lorenzo Ercoli, Corriere dello Sport) "...

Musetti pronto per Wimbledon: buona prova al ''The Boodles'' SuperTennis

Sorrisi, colpi spettacolari ma anche tanta intensità. Al Boodles Tennis Challenge ci sono tutti gli ingredienti per una esibizione che diverte ...Il neofita contro lo specialista sull’erba: a giocarsi la finale nell’ATP 500 del Queen’s saranno Carlos Alcaraz e Alex de Minaur. Lo spagnolo ha sconfitto lo statunitense Sebastian Korda con un netto ...