Mourinho dice no ai 30 milioni l’anno dell’ Al-Hilal

(Di giovedì 29 giugno 2023) José(nella foto)di nuovo no alla corte serrataArabia Saudita. Dopo aver rifiutato la propostaAl-Ahli ha rispedito al mittente anche quella al rialzo dall’Al-. Il tecnico della Roma avrebbe guadagnato 30di euro netti a stagione. Un contratto che ne avrebbe fatto l’allenatore più pagato al mondo: avrebbe superato Diego Simeone, che all’Atletico Madrid guadagna circa 30di sterline ma è soggetto a tassazione specifica.respinge quindi le avance del calcio arabo e resta a Roma, per ora. (Red/ Dire)

Joséancora una volta no Niente Arabia per lo Special One. L'allenatore portoghese, infatti, dopo aver rifiutato a metà giugno la proposta dell'Al - Ahli avrebbe rispedito al mittente anche ...Di seguito riportiamo quanto scritto: ' Preveniamo l'obiezione di chiche Joseè innanzitutto vittima di se stesso e del suo atteggiamento, di quella voglia di andare sempre sul limite ...... occhio istituzioni federali, occhio colleghi che raccontate il calcio, l'ultima condanna diè una sentenza di regime . Ve ne rendete conto Non si può punire chiche "Chiffi è il ...

Dall'Inghilterra: altro no di Mourinho all'Arabia Sky Sport

José Mourinho (nella foto) dice di nuovo no alla corte serrata dell’Arabia Saudita. Dopo aver rifiutato la proposta dell’Al-Ahli ha rispedito al mittente anche quella al rialzo dall’Al-Hilal. Il ...Dopo l'Uefa anche la FIGC si è espressa sulle parole di Josè Mourinho, squalificandolo per dieci giorni; ovvero due giornate di campionato.L'inizio della vicenda risale allo scorso 3 maggio, dopo Monz ...