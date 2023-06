MotoGP | le vacanze estive fanno rima con mercato piloti | molto bolle in pentola in casa Ducati

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laè ufficialmente in vacanza. La pausa estiva, che si protrarrà fino al mese di agosto, darà tempo e modo ai protagonisti della classe regina di riposarsi e, per molti, recuperare dai notevoli acciacchi di questa pparte di campionato. Ma, non ultimo, prenderà scena il. In vista del 2024, dopotutto, i nomi già blindati non sono molti. Iniziamo proprio da questi ultimi. Chi, dunque, è già sicuro del suo posto in vista della prossima annata? Francesco Bagnaia (Factory)rrà ben saldo sulla sua Desmosedici, quindi tutto confermato anche in Aprilia con il duo spagnolo Aleix Espargarò-Maverick Vinales, stesso discorso in KTM con Brad Binder e Jack Miller, quindi Fabio Quartararo è pronto per un nuovo campionato in Yamaha. Per il resto, tutti sono in ...