MotoGP | Dorna interviene in favore di Yamaha e Honda | ok alle concessioni nel 2024 per tornare competitive

(Di giovedì 29 giugno 2023)nelpotranno usufruire dellein. Sembra passata una vera e propria era geologica da quando le due Case nipponiche monopolizzavano i titolo iridati della classe regina. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez. Decine di titoli che, in questo momento, sono lontani anni luce con due realtà che appaiono ai margini dal punto di vista tecnico.PER YAHAMA ECome ha confermato Carlos Ezpeleta, responsabile sportivo della, le due Case potranno usufruire di questi vantaggi dei quali hanno potuto usufruire altri costruttori in passato, accorciando così il periodo di recupero. “Stiamo lavorando per aiutare non solo la, ma anche la, un altro ...

Il patron dellae boss dellaCarmelo Ezpeleta ha confermato in un'intervista che Honda e Yamaha potranno presto usufruire delle concessioni per ridurre il gap dalle altre scuderie dopo un avvio di ...Il sottotesto di Ezpeleta Nel 2024 Pedro Acosta esordirà inin sella ad una KTM - non è ancora chiaro se con il team ufficiale o quello satellite - e ...dal Chief Sporting Officer diCarlos ...Per anni lo sport nello sport dellaè stato "vietare a Ducati". Adesso, però, Ducati è arrivata lo stesso e stradomina e, ora che ... E addirittura, temendo che possa ripetersi quanto ...

MotoGP, Carlos Ezpeleta: "Dorna sta lavorando per aiutare Honda e Yamaha" GPOne.com

Parole che faranno discutere, anche e soprattutto in Italia: "Honda e Yamaha sono state molto attente alle regole della concessione in passato, e questo è stato fondamentale per Ducati". In un'intervi ...Carlos Ezpeleta ha escluso un allargamento della griglia; questo spegne qualsiasi possibilità di addio alla Honda per Marc Marquez ...