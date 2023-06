Mosca | Wagner non combatterà più in Ucraina

Gli fu detto che lanon avrebbe più preso parte all'operazione militare speciale e non ci sarebbero stati finanziamenti o forniture". .La preoccupazione per il ruolo dei mercenari dellanel continente africano. I sondaggi ... lo accusa di aver causato un riavvicinamento tra Pechino e. La conferenza dei cristiani ..." Dopo la fallita ribellione del gruppo, ac'è voglia di pulizia. Il presidente russo Vladimir Putin ha avviato la conta: da una parte, i "traditori", dall'altra, i "patrioti". I sommersi e i salvati. Nella prima lista, non ci ...

Guerra Ucraina Russia. Mosca: "La Wagner non combatterà più in Ucraina". DIRETTA Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il Financial Times ha affermato che il generale russo Surovikin è stato arrestato. Il 56enne sarebbe stato al corrente in anticipo dei piani ...