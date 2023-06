Mosca | ' silurato' anche il generale Yudin | il vice di Surovikin arrestato per i legami con Prigozhin

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ora saltano le copertura e va in atto la 'vendetta' di Putin: ilAndriydi Sergey, è stato "congedato dai ranghi" dell'esercito russo. A scriverlo in un tweet è l'ex ...

A scriverlo in un tweet è l'ex direttore dell'Echo di, Alexei Venediktov. Surovikin non è più apparso in pubblico da sabato: già capo delle operazioni militari in Ucraina , il generale sarebbe ...Il cardinale Zuppi intanto è in missione ae sarà ricevuto da Ushakov, consigliere di Putin. La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere "Surovikin sapeva della rivolta della Wagner" Putin: per ...... ex primo ministro russo sotto Putin dal 2000 al 2004, che da quando è statoè diventato ...Gruppo Wagner lasciano la città russa di Ro stov (VIDEO) dopo che la loro marcia ribelle verso...

Ucraina ultime notizie. Media russi, arrestato il “generale Armaggedon” Surovikin: «Conosceva i ... Il Sole 24 ORE

Home Adn Kronos Wagner e Prigozhin, Putin: “Il popolo mi sostiene”. Silurato vice di Surovikin Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere dubbi sul sostegno dell’intero Paese per le sue ...Putin non crollerà subito, ci vorrà del tempo, ma intanto ha dimostrato di non essere inattaccabile. Lo ha sfidato Prigozhin, anche se il fondatore e capo dei mercenari Wagner ...