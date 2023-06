Mosca | Kirill incontra Zuppi | “Le Chiese possono lavorare insieme per per la pace”

(Di giovedì 29 giugno 2023)– Nel secondo e ultimo giorno in veste di diplomatico per conto del Vaticano, il cardinalevede il Patriarca di. Un incontro preceduto, in mattinata, dalla visita al Commissario per i diritti dell’infanzia a, Maria Lvova Belova. Le parti, si legge sul sito del Commissario, hanno discusso questioni umanitarie relative alle “operazioni militari” e alla tutela dei diritti dei bambini. Belova, va ricordato, è considerata la fautrice della “deportazione” dei bambini ucraini in Russia. “Svolgiamo il nostro lavoro in modo aperto e coerente – la dichiarazione di Belova -. Sono sicura che l’amore è la misericordia cristiani aiuteranno nel dialogo e nella comprensione reciproca”. La stretta di mano trae Belova Nel pomeriggio, il porporato, che è nella ...

Si sarebbe evocata anche l'ipotesi di un nuovo incontro tra Francesco e, durante il faccia a faccia che il cardinale Matteo Zuppi ha avuto, nel monastero di Danilov, con il patriarca di. Di certo l'inviato del Papa ha riallacciato i rapporti dopo il gelo ...Ma intesa a sorpresa con il Patriarca di: "Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia ". È il risultato ottenuto dal cardinale Matteo Maria ...'Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia'. Lo ha dichiarato il Patriarca didurante l'incontro con l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, come riportato dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il colloquio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 29 giugno ...

Kirill durante l'incontro: "Lavorare insieme per la pace" Avvenire

La guerra in Ucraina giunge al giorno 491. "Le Chiese possono servire la causa della pace e della giustizia attraverso sforzi congiunti". È quanto il patriarca Kirill ha detto al cardinale Matteo Zupp ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...