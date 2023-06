Mosca | il patriarca Kirill incontra il cardinale Zuppi | «Lavorare insieme per la pace e la giustizia»

(Di giovedì 29 giugno 2023) «Le Chiese possonoper servire la causa dellae della. È importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato». Sono le parole delalMatteo, inviato da Papa Francesco aper cercare una soluzione del conflitto in Ucraina, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Ria Novosti. Ad accompagnare ilera presente il nunzio a, monsignor Giovanni D’Aniello. Per la serata è prevista una celebrazione eucaristica in cattedrale, durante la quale«incontrerà la comunità cattolica, concelebrerà con i vescovi e i sacerdoti e lì certamente ...

"Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia". Lo ha dichiarato il patriarca di Mosca Kirill durante l'incontro con l'inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, come riportato da Ria Novosti. "E' importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato".

L’incaricato del Papa per la pace in Ucraina non è stato ricevuto da Putin, ma è riuscito a proseguire l’azione umanitaria per i bambini ucraini deportati e su uno scambio di prigionieri tra Russia e ...A Mosca l'inviato di pace del Vaticano ha incontrato il Patriarca ortodosso russo Kirill per discutere della situazione in Ucraina. Il ...