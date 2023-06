Morto lo studente ustionato nell' auto prototipo esplosa

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - ÈFulvio Filace, lotirocinante di 25 anni rimasto gravemente feritoo scoppio deldiavvenuto venerdì scorso mentre la vettura era in marcia lungo la Tangenziale di Napoli. Il ragazzo era ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni, con ustioni di terzo grado in buona parte del corpo. Lunedì scorso era già deceduta la ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, 66 anni, che al momento dello scoppio si trovava alla guida del mezzo. Sul caso è aperta una inchiesta della procura partenopea che ha già sequestrato la vettura gemella oltre alla carcassa di quella

Fulvio Filace , 25ennedell' Università Federico II di Napoli e tirocinante al Cnr , rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulla ...Non ce l'ha fatta Fulvio Filace, 25ennedell'Università Federico II di Napoli e tirocinante al Cnr, rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli. Filace è ...Fulvio Filace , il 25ennedell'Università Federico II e tirocinante al Cnr èall'ospedale Cardarelli. L'incidente, avvenuto venerdì in tangenziale, è costato la vita anche a Maria ...

Morto Fulvio Filace, lo studente ferito nell'esplosione sulla Tangenziale. Peggioramento improvviso nella notte Fanpage.it

Auto esplosa Tangenziale Napoli, morto anche Fulvio Filace: purtroppo il 25enne non ce l’ha fatta Negli ultimi minuti è arrivata la triste notizia: Fulvio Filace non ce l’ha fatta. Lo studente di 25 ...Il 25enne, per il quale nei giorni scorsi era scattata una gara di solidarietà per la raccolta sangue, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’eplosione. Lunedì scorso era deceduta an ...