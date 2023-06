Morto Fulvio | lo studente ferito nell’esplosione dell’auto a Napoli

(Di giovedì 29 giugno 2023)Filace è. Non ce l’ha fatta il 25enneuniversitario rimasto gravementedella Volkswagen Polo, prototipo diesel-elettrico, del 23 giugno scorso sulla Tangenziale di. Il giovane si trovava in auto insieme a Maria Vittoria Prati, ricercatrice del Cnr, rimasta anche lei gravemente ustionata e deceduta il giorno successivo per le ferite riportate. Filace, ricoverato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di, era stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico e le sue condizioni apparivano stabili; successivamente sarebbe subentrato uno scompenso respiratorio che ne avrebbe causato rapidamente il decesso.

" In famiglia siamo io e mamma - racconta - papà non c'è più perché èe ora sono io ad ... Per fortuna le cose sono cambiate e a raccontarlo è sempre il consiglierePalazzeschi che siede ...A dirlo al Tirreno è Carlo Fenzi , il padre di Gianmarco Fenzi , trovatolo scorso 15 giugno ... di proprietà diMarsico. Negli anni passati Carlo aveva aiutato il figlio ad aprire il ...E restano gravissime le condizioni anche diFilace, il 25enne, laureando in Ingegneria ... muore un uomo sulla Statale 45 Furgone schiacciato tra due tir in un tamponamento sull'A21, une ...

Morto Fulvio Filace, lo studente ferito nell'esplosione sulla ... Fanpage.it

E' morto anche lo studente 25enne Fulvio Filace per le gravi ferite riportate nell’esplosione dell’auto prototipo sulla Tangenziale di Napoli. Lo scoppio ...Fulvio Filace non ce l'ha fatta. E' morto stanotte, dopo un peggioramento improvviso, il tirocinante di 24 anni coinvolto nell'esplosione di un'automobile in Tangenziale venerdì 23 giugno. I medici, c ...