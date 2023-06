Monza | colpo in difesa

Commenta per primo Ilha chiuso ilGiorgio Cittadini. Il difensore, l'anno scorso in prestito al Modena e impegnato nella sfortunata avventura con l'Europeo Under 21, si trasferirà in Brianza senza però che l'...Marco Sportiello nasce a Desio in provincia diil 10 maggio del 1992. Portiere alto 1.92 cm ... Per il Milan è un grande. È nel giro della nazionale inglese maggiore. Arriva al Milan per ......dimenticare gli occhi delsul giocatore, che piace al tecnico Palladino e potrebbe rientrare nell'affare Carlos Augusto se l'Inter dovesse cedere Gosens e affondare ilsul mancino ...

Milan-Monza: affare in arrivo, si chiude il colpo Rompipallone

Primo grande colpo di mercato per l’FCSB, club denominato fino al 2017 Steaua Bucarest, che ha annunciato di aver ingaggiato ...Tra il Milanese, il Lodigiano e la Brianza si moltiplicano i casi. Almeno due segnalazioni al giorno. Danni da 600mila euro a settimana ...