Montoro green | al via la rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti. Avviato e concluso il progetto del Comune in accordo con le società Acea Innovation, società del Gruppo Acea che opera nei settori E-Mobility, Energy Efficiency e Waste Transition, e CityLight. Una prima colonnina, già installata, sarà attivata domani, 30 giugno, ed è del tipo “Normal Power (NP)”, dotata di 2 prese di Tipo 2 in grado di erogare una potenza massima di 22 kW cad. (totale 44 kW in AC). Una seconda colonnina del tipo “High Power (HP)” già installata e dotata di 3 connettori (1 in DC tipo CHAdeMO da 50W, 1 in DC tipo CCS2 da 50W e 1 AC Tipo 2 da 25W) sarà attivata non appena sarà messo a disposizione dal distributore locale il nuovo contatore richiesto. Acea Innovation curerà la fornitura delle stazioni die la loro gestione, CityLight si è occupata dei lavori di ...