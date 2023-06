Montelupo | arriva Bini dal Malmantile | esterno doc per il campionato di Promozione

Ilchiude il proprio mercato con l'innesto di Edoardo Bini, montelupino doc cresciuto nel vivaio amaranto. Ha esordito in Serie D e ha disputato anche 10 partite di ...... gli Uffizi, con altri due poli a Careggi e' . Nel corso dell'incontro, Sangiuliano ha ... Ho sempre lavorato con senso di responsabilità: in una nazione importante e seria chisegue la ...'Ho sempre lavorato con senso di responsabilità: in una nazione importante e seria chisegue ... gli Uffizi , con altri due poli a Careggi e'. Tra gli esempi virtuosi il ministro cita ...

Montelupo, arriva Bini dal Malmantile, esterno doc per il campionato ... LA NAZIONE

Il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino vince per la seconda volta consecutiva il prestigioso Grant Shoemaker della Planetary Society. Il premio servirà per acquistare una macchina speciale per la ...Il Volley Aglianese annuncia l'arrivo di tre nuove giocatrici per disputare il campionato di serie C femminile: la banda Caterina Magnolfi, la centrale Angela Leoni e la palleggiatrice Miriam Zine.