Monica Bellucci e Tim Burton | nuova coppia ufficiale | «Sono felice di averlo incontrato | lo amo»

(Di giovedì 29 giugno 2023)e Timnon si nascondono più. Sebbene siano diversi mesi che l’attrice italiana e il regista americano vengono paparazzati insieme, nessuno dei due, prima d’ora almeno, aveva ufficializzato la relazione. Ora, però, a farlo, ci ha pensato l’ex moglie di Vincent Cassel che in una recente intervista si è raccontata a 360 gradi tra nuovi progetti di lavoro e, a questo punto,vita sentimentale. L’amore diper Timha sempre cercato di tenere privata la sua vita sentimentale e, infatti, negli ultimi tempi, quando il gossip che la vedeva protagonista della storia d’amore con Tim, impazzava, lei non si è mai sbilanciata. Ha, però, deciso di farlo in ...

- - > La dichiarazione d'amore dia Tim Burton Fino all'intervista che la diva italiana ha concetto al magazine francese . Dove ha parlato per la prima volta della sua nuova storia d'...Sarà un'estate all'insegna dell'amore e del cinema perche alla vigilia della sua partenza per Londra - dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto da Tim Burton " ha deciso dopo mesi di gossip di non nascondersi più ed ...Leggi Anche Vincent Cassel e Tina Kunakey al capolinea, ecco gli indizi social 'Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto - prosegue- È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim ...

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia è ufficiale: "Sono felice, lo amo" TGCOM

Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia; a darne la conferma proprio l'attrice italiana ...In un'intervista Monica Bellucci ha deciso di annunciare al mondo che sì, lei ama Tim Burton. Ed è molto felice. Scopri tutto su Amica.it ...