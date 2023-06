- - > La dichiarazione d'amore dia Tim Burton Fino all'intervista che la diva italiana ha concetto al magazine francese . Dove ha parlato per la prima volta della sua nuova storia d'...Sarà un'estate all'insegna dell'amore e del cinema perche alla vigilia della sua partenza per Londra - dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto da Tim Burton " ha deciso dopo mesi di gossip di non nascondersi più ed ...Leggi Anche Vincent Cassel e Tina Kunakey al capolinea, ecco gli indizi social 'Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto - prosegue- È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim ...

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia è ufficiale: "Sono felice, lo amo" TGCOM

Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia; a darne la conferma proprio l'attrice italiana ...In un'intervista Monica Bellucci ha deciso di annunciare al mondo che sì, lei ama Tim Burton. Ed è molto felice. Scopri tutto su Amica.it ...