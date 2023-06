Monica Bellucci conferma la relazione con Tim Burton | “Lo amo”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 29 giugno 2023) La modella, nel corso di un’intervista per il magazine Elle, ha parlato della storia d’amore con il regista, rivelando di essere stata scritturata per il suo prossimo film, Beetlejuice 2: "Amo questo mondo da sogno dove i mostri sono gentili, è come se potessimo cambiare i nostri aspetti più oscuri in qualcosa di luminoso". L'articolo proviene da DireDonna.