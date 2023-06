Money in the Bank 2023 in rosso

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il prossimo Premium Live Event della WWE è alle porte, in attesa dell’editoriale dei pronostici volevo al solito cogliere l’occasione per valutare la costruzione delle rivalità delle ultime settimane, in particolare per gli atleti dello show in. Intercontinental Champions match. L’Imperium e il trio formato dai campioni di coppia e Riddle si sono scontrati più volte nelle ultime settimane. Abbiamo visto tanti buoni incroci, tra testa a testa di Gunther contro Zayn e Owens, Kaiser contro Riddle e pure un match di coppia. Un feud semplice ma ben gestito, con promo e risse che di volta in volta davano il via agli incontri settimanali. Si arriva così al match di sabato tra Gunther e Riddle in modo naturale, per una rivalità che certo non entrerà tra le migliori dell’anno e che ha un esito scontato, ma in queste puntate è stata piacevole da seguire.Giudizio ...

...become acknowledged and appreciated in Cyprus and internationally.' Cyprus's President of European Affairs Eleni Loukalidou pointed out that 'visual arts have always played an immense role in...Nell'ambito delle 'Alleanze per la transizione ecologica', in collaborazione conEuropean House Ambrosetti, stamane la presentazione del bilancio è stata preceduta da un incontro con gli ...'We will leveragebrands' market - leading position acrossmotorsport and automotive industries and pushbusiness tocenter of fandom. Our acquisition will allowbusiness to ...

Becky Lynch sull'importanza di vincere Money In The Bank Tuttowrestling

Secondo quanto trapela in questi minuti, la WWE ha deciso che a vincere a Money in the Bank tra Cody Rhodes e Dominik Mysterio sarà l’ex Superstar della AEW. Anche il sito di scommesse BetOnline non h ...La WWE si sta preparando a regalare ai fan una grandissima edizione di Money in the Bank, che quest’anno come sappiamo si terrà nella città di Londra. Nelle scorse ore si è parlato molto del possibile ...