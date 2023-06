Mondiali di rugby | vittoria storica dell' Italia Under 20 | battuto il Sudafrica 34-26

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mai una selezioneazzurra avevai pari età del. I ragazzi di Brunello si impongono dopo una battaglia giocata sul fango di Paarl e tornano in lizza per i quarti

Siamo aiUnder 20 che con questa vittoria (con bonus) tornano in carreggiata dopo il ... Il tabellino Cape Town, Paarl Gymnasium WorldU20 Championship SUDAFRICA U20 v ITALIA U20 26 - 34 (...Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Argentina, condizionata anche dall'uomo in meno, la Nazionale Italiana under 20 didi coach Brunello ha vissuto una giornata di gloria aidi categoria in corso in Sudafrica. Vittoria per 34 - 26 contro i padroni di casa del Sudafrica nel fango del Paarl Gymnasium al ...Incredibile impresa della Nazionale Italiana diU20 che, aidi categoria, riescono a battere la corazzata padrona di casa del Sudafrica mediante il punteggio di 34 - 26. La squadra guidata da Brunello, Santamaria e Dolcetto, ...

Rugby - Mondiali Under 20: Impresa Italia! Sudafrica battuto 34-26 dopo una battaglia nel fango OnRugby

Serviva il match perfetto e l’Italia l’ha quasi fatto. Sì, quasi per i due passaggi a vuoto che per due volte hanno rimesso in partita un Sudafrica che, però, per la maggior parte del match è stato me ...Scrivevamo giusto qualche ora fa di come questa sfida contro il Sud Africa potesse essere per l'Italia Rugby U20 un vero e proprio riscatto ...