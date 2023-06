Monaldo Leopardi spiega bene perché non si trovano camerieri

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non si? Ce loil motivo: “Se si arriverà a conseguire che scomparsa la distinzione delle classi tutti gli uomini sieno letterati, dotti e filosofi, colti, delicati e civili, allora la società non avrà più chi l’assista negli esercizi inferiori indispensabili alla vita naturale e civile”. Sono parole contenute in “Catechismo filosofico”, pubblicato postumo nel 1850 e oggi lodevolmente riedito da Fede & Cultura. L’università di massa era ancora lontanissima eppure il conte padre (di Giacomo) prevedeva già i danni della laurea per tutti: “Saranno abbondanti le pretese e scarsi i servizi”. Avete voluto fare degli italiani un popolo di dottori? Sorridete ai robot