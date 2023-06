Moggi a bordo campo di Napoli-Juve Primavera costa una multa di 2 500 euro a De Laurentiis

(Di giovedì 29 giugno 2023)dintus(disputata a Cercola)a Deunadi 2.500. Ecco il comunicato della Figc. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pf 22-23 adottato nei confronti della societa? S.S.C.S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:S.S.C.S.p.A., a titolo di responsabilita? ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito l’indebito accesso – vietato dall’art. 9, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva – e la presenza nel recinto di gioco del sig. ...

Napoli multato di 2500 euro per la presenza di Luciano Moggi, ex dg del club azzurro e della Juventus, ai bordi del campo dello stadio di Cercola prima della partita Napoli-Juventus Primavera del 14.