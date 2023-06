Modena | ufficiale l’arrivo di Cotali | i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilha ufficializzatodi Matteo, ex terzino del Frosinone. Tutti iin merito Di seguito il comunicato delsu Matteo. COMUNICATO – Terzino sinistro, classe 1997, Matteoarriva alda svincolato, legandosi al club fino al 30 giugno 2026 (con opzione per il quarto anno). Nato a Brescia,entra da giovanissimo nel vivaio dell’Inter, per passare poi a 18 anni al Cagliari in Primavera. Dopo un anno viene mandato in prestito in Serie D all’Olbia: in biancoazzurro resta per tre anni e ottiene la prima promozione della sua carriera (in Serie C), allenato dall’ex gialloblù Michele Mignani. Nel 2019 il Chievo Verona lo acquista dai sardi: è il momento di fare il salto in Serie ...

UFFICIALE: Modena, ecco il terzino Cotali: l'ex Frosinone ha firmato fino al '26 con opzione TUTTO mercato WEB

