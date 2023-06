Mixed by Erry consacra il regista Sydney Sibilia | maestro del nuovo neorealismo italiano 2 0

Da E mò e mò di Peppino Di Capri, una lista con le 5 canzoni dibypiù rappresentative per l'Italia e significative per il ...Una produzione Sky e Groenlandia con la regia di Sydney Sibilia che ha già diretto il film 'by'. Sette episodi che raccontano "La vera storia degli 883", proprio come recita il ...Abbiamo bisogno di altri film comebydi Sydney Sibilia: film brillanti, intelligenti, con una trama lineare, rivolta a tutti, e una capacità di messa in scena straordinaria, quasi senza tempo. Nella Napoli degli anni ...

Mixed by Erry: la vera storia dietro al film di Sydney Sibilia Cinefilos.it

Un successo senza precedenti per "Mixed by Erry", il film di Sidney Sibilia dedicato alla storia dei fratelli Frattasio, che negli anni '80 "osarono sfidare" la discografia italiana dal loro quartier ...Mixed By Erry: la straordinaria saga dei Fratelli Frattasio, artisti e eroi metropolitani. Appuntamento a Polla ...